День Победы в Твери стал самым холодным за полвека

Температура воздуха опустилась на 6 градусов ниже нормы. - В Тверской области в День Победы было довольно. Максимальная температура регистрировалась от +2 градусов в Торопце до +9 в Твери и в Максатихе, - пояснила Tverigrad.ru начальник отдела метеопрогнозов Тверского гидрометцентра Нонна Меньшакова, - Конечно, достаточно низкие температуры 9 мая были зафиксированы и в 2002 год, [...]

https://tverigrad.ru/publication/den-pobedy-v-tveri-stal-samym-kholodnym-za-polveka

Температура воздуха опустилась на 6 градусов ниже нормы.

- В Тверской области в День Победы было довольно. Максимальная температура регистрировалась от +2 градусов в Торопце до +9 в Твери и в Максатихе, - пояснила Tverigrad.ru начальник отдела метеопрогнозов Тверского гидрометцентра Нонна Меньшакова, - Конечно, достаточно низкие температуры 9 мая были зафиксированы и в 2002 год, и в 2012, но, скорее всего, температура в 2017 году будет ниже всех предыдущих.

Среднесуточная температура по итогам дня была всего лишь 5,1°. При этом в Твери временами падал небольшой снег, который тут же таял, а в области установился снежный покров. Конечно же, рекордных значений поставлено не было. Максимально низкие значения температуры на День Победы были отмечены в 1999 году - -5.8°. Тем не менее даже тогда среднесуточная температура была значительно выше, чем на этот раз.

Поэтому смело можно сказать, что прошедший День Победы в Твери стал самым холодным как с начала XXI века, так и за последние 50 лет. В Гидрометцентре России отметили, что в Москве День Победы в 2017 году стал самым холодным за всю историю этого праздника, начиная с 1945 года.

Добавим, что в связи с майскими холодами в Твери продлили отопительный сезон, который должен был завершиться сегодня, 10 мая. По прогнозам синоптиков, не по-майски холодная погода с ночными заморозками продержится минимум до выходных.

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