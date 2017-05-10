На юго-западе Тверской области выпало 24 сантиметра снега

Аномальный май. 9 мая на западную часть Тверской области обрушился совсем не весенний снегопад. Непогода накрыла Тверскую область во второй половине дня. Под удар стихии попали Оленинский, Андреапольский, Осташковский, Торопецкий, Селижаровский, Западнодвинский, Старицкий, Ржевский, Зубцовский и Конаковский районы. Больше всего досталось юго-западной части региона. Наутро в Оленинском районе высота сугробов доходила до 24 сантиметров. Тверь [...]

https://tverigrad.ru/publication/na-yugo-zapade-tverskojj-oblasti-vypalo-24-santimetra-snega

Аномальный май. 9 мая на западную часть Тверской области обрушился совсем не весенний снегопад.

Непогода накрыла Тверскую область во второй половине дня. Под удар стихии попали Оленинский, Андреапольский, Осташковский, Торопецкий, Селижаровский, Западнодвинский, Старицкий, Ржевский, Зубцовский и Конаковский районы.

Больше всего досталось юго-западной части региона. Наутро в Оленинском районе высота сугробов доходила до 24 сантиметров.

Тверь непогода миновала: небольшой снегопад прошел лишь во время шествия «Бессмертного полка», но снег тут же таял. В ближайшие дни в регионе сохранится холодная погода, которая соответствует скорее началу апреля, чем середине мая.

По данным Тверского гидрометцентра, температура будет на 5-6 градусов ниже нормальных показателей, в ночные часы прогнозируются заморозки вплоть до -4 градусов. В дневные часы столбики термометров покажут значения до +10 градусов, со среды по пятницу прогнозируются осадки от умеренных до сильных, в том числе сохраняется вероятность мокрого снега.

Добавим, что в связи с майскими холодами, которые многие по ошибки назвали «черемуховыми», в Твери продлили отопительный сезон.

Фото и видео: «Наш дом - Оленинский район»; Александр Табачков; Иван Кулипанов; Анна Лапушинская; Елена Синёва; Галина Бажина; mari.andreyanova; Сергей Волков; Александр Залецкас

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