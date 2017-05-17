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Главный судебный пристав Тверской области стал богаче на 100 тысяч рублей

Опубликованы декларации о доходах за 2016 год сотрудников регионального Управления Федеральной службы судебных приставов России.

Согласно декларации, доход руководителя УФССП России по Тверской области Михаила Смирнова составил 1 млн 142 тысячи 393 рубля, что на 100 тысяч рублей больше, чем в 2015 году. У главного судебного пристава по прежнему нет недвижимости в собственности, в пользовании - квартира площадью 70,1 кв.м и жилой дом 44,8 кв.м. В собственности у Михаила Смирнова лишь автомобиль Mitsubishi Outlander.

Заместитель руководителя УФФСП по Тверской области Александр Тертычный задекларировал 1 млн 107 тысяч 68 рублей дохода. Это на 263 тысячи 208 рублей больше, чем в 2015-м.

Доход заместителя главного судебного пристава Надежды Семеновой составил 851 тысячу 521 рубль (на 23 тысячи рублей меньше 2015 года).

Заместитель руководителя УФФСП по Тверской области Владислав Косячук задекларировал 1 млн 120 тысяч 569 рублей (на 279 тысяч рублей больше, чем в 2015-м).

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