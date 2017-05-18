Начальник главка МЧС России по Тверской области Арсен Гигорян стал богаче на миллион рублей

Опубликованы декларации о доходах руководства управлений МЧС в регионах. МЧС России опубликовало сведения о доходах за 2016 год начальствующего состава. Глава ГУ МЧС РФ по Тверской области Арсен Григорян задекларировал 2 млн 313 тысяч рублей дохода ( с учетом продажи имущества). Напомним, что в 2015 году доход генерал-майора составил 1 млн 488 тысяч рублей. Как [...]

https://tverigrad.ru/publication/nachalnik-glavka-mchs-rossii-po-tverskojj-oblasti-arsen-gigoryan-stal-bogache-na-million-rublejj

Опубликованы декларации о доходах руководства управлений МЧС в регионах.

МЧС России опубликовало сведения о доходах за 2016 год начальствующего состава. Глава ГУ МЧС РФ по Тверской области Арсен Григорян задекларировал 2 млн 313 тысяч рублей дохода ( с учетом продажи имущества). Напомним, что в 2015 году доход генерал-майора составил 1 млн 488 тысяч рублей. Как и в 2015 году у него в собственности остается земельный участок площадью 1396 кв.м и жилой дом площадью 276 кв.м, в коммерческом найме - квартира площадью 101,2 кв.м.

Единственное (помимо суммы дохода), чем отличается декларация-2016 от декларации-2015, это новый автомобиль Арсена Григоряна. Раньше в собственности у него был Nissan Qashqai, теперь - Nissan X-Trail.

Годовой доход супруги Арсена Рафиковича составил 537 тысяч 570 рублей.

Напомним, что 17 мая 2017 года Арсен Григорян вошел в состав правительства Тверской области в статусе заместителя председателя сохранив при этом пост начальника главка регионального МЧС.

Читайте также о том, сколько в Твери зарабатывают прокуроры, следователи и судьи.

0 0