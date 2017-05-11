Организаторы Дня Победы в Калязине: «Детей на параде никто не морозил, где-то люди мерзнут и больше»

Школьники-участники Парада Победы оказались под дождем и снегом в одних рубашках. Торжества в честь 72-летия Победы в Великой Отечественной войне прошли во всех райцентрах Тверской области. Не стал исключением и Калязин, где в честь праздника в центре города устроили митинг, театрализованное представление и даже Парад Победы. На следующий день после торжеств в Интернете стала появляться [...]

https://tverigrad.ru/publication/organizatory-dnya-pobedy-v-kalyazine-detejj-na-parade-nikto-ne-morozil-gde-to-lyudi-merznut-i-bolshe

Школьники-участники Парада Победы оказались под дождем и снегом в одних рубашках.

Торжества в честь 72-летия Победы в Великой Отечественной войне прошли во всех райцентрах Тверской области. Не стал исключением и Калязин, где в честь праздника в центре города устроили митинг, театрализованное представление и даже Парад Победы. На следующий день после торжеств в Интернете стала появляться критика, адресованная к организаторам праздника и Калязинским чиновникам. Кого-то смутило то, что во время представления во время сцены посвященной Холокосту школьников переодели в форму узников концлагерей. Других возмутило то, что участвовавшие в параде дети продрогли под дождем и мокрым снегом - были в одних рубашках и им, якобы, никто не предложил одеть курточки. Говорят, что мерзли дети во время торжественной речи с трибуны главы Калязинского района Константина Ильина, во время театрализованного представления, во время самого парада, то есть - достаточно долго.

Фотографии и видео с места торжеств действительно свидетельствуют о том, что дети мерзли до и во время Парада. Вот они ежатся и дышат на руки, пытаясь согреться под дождем, действительно стоят в рубашках, без курток и даже без зонтов. А вот они уже промокшие все в тех же белых рубашках маршируют по лужам. Впрочем, судя по фото холодно было не только школьникам, но и их старшим товарищам - студентам в военной форме, которую в Калязин доставили за несколько часов до торжеств. Форма им явно велика, но не уютно ребятам по другой причине - они выглядят явно продрогшими как и школьники.

Корреспондент Tverigrad.ru созвонился с организатором празднования Дня Победы в этом городе, директором Калязинского районного Дома культуры Валентиной Колуновой.

- Все было нормально, дети были одетые, родители были довольны, - сразу сказала Валентина Юрьевна. - Сами видели, какая погода была, дети были все утепленные, если они были в рубашках, то под ними были жилеточки, маечки, кофточки. У нас какой-то «крот» есть, который ненавидит двух моих молодых девушек-руководителей. И вот он все время к ним придирается. Сами мол стояли одетые, а детей раздели...

- Откровенно говоря, судя по фото детям действительно было холодно.

- Холодно было, всем нам было холодно. Мы столько времени стояли. Однако горячий чай был, кухня полевая, и в магазинах горячий чай был, слава богу никто не замерз. Бывает где-то люди мерзнут и больше. Впечатления от праздника у всех в нашем городе хорошее - и у родителей, и у детей, и у начальства, у всех.

- Пока дети дожидались парада, неужто нельзя было дать им дождевики?

- Они и стояли с родителями с дождевиками (на фото видно, что нескольких детей родители действительно согревают перед парадом, накинув им на плечи куртки и кофты, остальные мерзнут, - Ред.). А когда их выход был, тогда их пускали. У нас стояли на парах машины, дети грелись в автобусах. И магазины рядом с двух сторон, так они (дети, - Ред.) все в основном там стояли перед тем как выйти. Ни одного родителя не было, чтобы они сказали, что дети замерзли.

То, что родители не стали жаловаться, на самом деле не удивительно - Калязин не Тверь, и уж тем более не Москва, где подобных домов культуры масса. А в небольшом городке взрослые тысячу раз подумают, прежде чем жаловаться на тех, кто учит их детей - себе дороже выйдет. В целом, если на празднике в Калязине и были какие-либо нарушения прав несовершеннолетних, то этим вполне может заняться прокуратура Тверской области, выступив в защиту неопределенного круга лиц. Для этого не нужно никаких заявлений от родителей. Сделать это прокуратуре видимо придется, раз уж ситуация получает все большую огласку.

Видео: Сергей Козлов. Фото: Калязинский районный Дом культуры, Наш Калязин

Если у вас некорректно отображаются картинки, нажмите Ctrl+F5.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

0 0