Взлеты и падения Дня Победы в Твери: у одних - слезы на глазах, у других - прибыль в карманах

Откровенный репортаж Tverigrad.ru о том, как город встретил 72-летие Великой Победы. Утро 9 мая встретило горожан ласковым солнечным светом, хоть и было прохладно. Это позже погода начала своевольничать, но начало Дня Победы обнадеживало. Тверь еще просыпалась, когда на мемориальном комплексе «Смоленское захоронение» появились первые ласточки празднования - ребята и девчата из патриотического клуба «Сокол». Хотя [...]

https://tverigrad.ru/publication/vzlety-i-padeniya-dnya-pobedy-v-tveri-u-odnikh-slezy-na-glazakh-u-drugikh-pribyl-v-karmanakh

Откровенный репортаж Tverigrad.ru о том, как город встретил 72-летие Великой Победы.

Утро 9 мая встретило горожан ласковым солнечным светом, хоть и было прохладно. Это позже погода начала своевольничать, но начало Дня Победы обнадеживало. Тверь еще просыпалась, когда на мемориальном комплексе «Смоленское захоронение» появились первые ласточки празднования - ребята и девчата из патриотического клуба «Сокол». Хотя нет, первыми появились полицейские - меры безопасности по всему городу были серьезные, но ненавязчивые. По крайней мере, неудобства испытывали разве что водители, которых, впрочем, заранее предупредили о перекрытиях улиц.

Вот и кинологи прибыли. Оксана Лоос из аварийно-спасательной службы МЧС, вместе со своей напарницей, собакой по кличке Ранта, обследовала площадь. Даже бронетранспортер и пушки, выставленные на площади в ее постоянной экспозиции, не остались без внимания. Кинолог задорно улыбнулась и успокоила: «Все в порядке».

Пришли ветераны. Их было не много. Героев войны чествовали, поздравляли, дарили цветы, усадили на предусмотрительно поставленные в два ряда стулья перед мемориалом. Рота почетного караула, чиновники, силовики-генералы, простые горожане продолжали прибывать. Практически одновременно пришли губератор Тверской области Игорь Руденя и митрополит Тверской и Кашинский Виктор. После этого к мемориалу торжественно возложили цветы, венки и большинство из присутствующих отправились к стеле «Город воинской славы».

Тем временем в центре города начиналось далеко не маленькое праздничное столпотворение. В его средоточие, к Горсаду и Театральной площади, я решил добраться на такси. Пока ехали от Смоленского мемориала, таксист Юрий, бывший военный, рассказал, что сегодня ветеранов возит бесплатно.

- Только что на площадь Победы к обелиску отвез бабушку-ветерана с Республиканской, - Юрий вырулил со Смоленского на Медняковскую, говорит - Советская перекрыта. - Ей 93 года, еле ходит, ноги болят, но бодрая такая, несмотря на возраст держится. Довез ее с внучкой до Краснофлотской и тут нас остановили, говорят - Все, дальше нельзя, перекрыто. Я полицейскому, капитану, говорю: посмотри, мол, в салон, ветерана везу, ей без машины пешком до Обелиска не дойти, ноги больные. Он молодец, сразу пропустил, да и как иначе - именно благодаря таким вот бабушкам и дедушкам ветеранам мы и живем, и празднуем Победу. Я тебе без пафоса говорю, так и есть, их на руках за это носить надо.

Тверской проспект от Новоторжской в сторону Нового моста был перекрыт... не поверите - двумя экскаваторами и Камазом - техникой МУП «ЖЭК». Это убило толику праздничного настроения, подумалось: «Ну они бы еще каток пригнали». Скажу откровенно: выглядело это просто убого, тем более - в День Победы.

Для перекрытия достаточно было поставить запрещающие знаки и пару полицейских машин. Тем более - новые есть, недавно их МВД вручили. Но решение о том, чем перекрывать улицу принимала, конечно, не полиция... Похоже перекрытие улиц тяжелой коммунальной техникой входит у нас в моду, несмотря на явный моветон - достаточно вспомнить минувший Первомай, когда Тверской проспект перегородили КДМ-ками, самосвалами и «поливалками».

Юрий довез меня до Театральной площади, где как раз открылась традиционная в таких случаях выставка военной техники. Здесь царил праздничный ажиотаж. Дети без устали и с явным интересом штурмовали зенитно-ракетные комплексы, кунги и прочие раритеты милитаризма. Было видно, заметно, очевидно, что праздник начинается отсюда, здесь его исток, который по руслу Советской уже полноводной рекой бурлит в сторону площади Победы.

Не испортил впечатления даже навязчивый уличный «коммерсант», который пытался всучить флажки с символикой Победы даже ветеранам. У продавца даже бейджик был (орфография сохранена): «Я человек не слышащий. Предлагаю вам сувенир-флажок к 9 маю! Спасибо ветеранам за нашу спокойную и мирную жизнь! Цена 100 руб». Хоть стой, хоть падай, хоть смейся, хоть плачь. На всякий случай, я окликнул этого «коммерсанта». Он оглянулся. А говорил - слабослышащий...

В Горсаду было людно, почти как в День города. Недалеко от входа, там где установлена карета для фотосессий, щебетали около 30 малышей в форме военных лет. Родители привели их на детский парад Победы. Вот веселая девочка лет пяти в гимнастерке и с белыми бантами начала петь в микрофон песни Победы.

Только вот мало кто ее услышал - рядом стояла палатка-аттракцион, в которой молодой задорный парень кричал в микрофон, звал за 200 рублей побросать мяч в баскетбольную корзину и выиграть плюшевого мишку.

И плевать ему было на детей, на их парад Победы, на то, что он в буквальном смысле слова глушит их праздник, к которому малышня долго и терпеливо готовилась. Взрослые пытались «цыкать» на коммерсанта, но он их не слышал - продолжать орать в микрофон и зазывать публику. Для него это был не праздник Победы, а праздник Кошелька.

Тем не менее, детский парад Победы состоялся (см. фотогалерею, - Ред.).

В это время, в 11:30, по Советской в сторону Обелиска прошествовали ровные колонны для участия в Большом параде Победы. Шествовали монументально, красиво, под музыку военного оркестра, дух захватывало.

Площадь Победы была заполнена до отказа.

Ветераны, ради которых сюда пришли тысячи людей, были на трибуне. Для справки и для понимания: в Твери остались всего 623 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, в Тверской области - 1482. Ни в коем случае нельзя забывать и о блокадниках (их в регионе 404 человека), и тех, кто будучи детьми, пережили ужасы концлагерей (1900 человек). Не берусь сказать, сколько из них пришли 9 мая на площадь Победы, боюсь, что не все, многим этого просто не позволило здоровье.

Парад был, как всегда, красивый, торжественный, праздничный (см.видео, - Ред.). Длился он около получаса, после этого прошли церемонии возложения цветов к Обелиску и Вечному огню. На площади загремел концерт, те же, кто на него не остался, устремились обратно в Горсад, либо пошли на стадион суворовского училища, где работала бесплатная полевая кухня МЧС, действовало несколько площадок для развлечений и, конечно, царила торговля.

По пути на стадион прохожих останавливали волонтеры - бесплатно раздавали символы Победы, Георгиевские ленточки. Через 100 метров меня ожидал неприятный «сюрприз»: в одной из торговых палаток Георгиевские ленточки... продавали. Нарезанные - по 30 рублей, завязанные бантиком и декорированные заколкой в виде звезды - за 100 рублей.

- По-вашему это нормально? - спросил я продавца.

Женщина вопрос не поняла, подумала, что я спрашиваю о цене. Сказала, что цены устанавливает не она, а хозяйка, индивидуальный предприниматель: «Если я сама назначу цену и скажу, что буду продавать ленточку по 10 рублей, меня все соседи здесь все сожрут, потому что ленточку здесь продают все».

Тогда я уточнил.

- По-вашему, это нормально, в День Победы, да и вообще, зарабатывать на Георгиевских ленточках?

- Не нормально, - стушевалась она. - Но я человек подневольный, всего лишь продавец. А вот эти (показала на рулон с бумажной «Георгиевской лентой», - Авт.) бесплатно. А эти я вообще не продаю (показала на нарезанные, которые прямо передо мной продавала по 30 рублей). Они к значкам прилагаются, - выдохнула.

- Я бы на вашем месте отказался это делать, несмотря на желание «хозяйки».

Промолчала.

Тем временем, по Твери уже прошествовал «Бессмертный полк» тех, для кого этот праздник - символ памяти и гордости, а не средство для наживы.

Завершится День Победы в Твери праздничным фейерверком в 22:00 на площади Победы.

На сайте Tverigrad.ru вы можете следить за онлайн трансляцией Дня Победы в Твери.

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