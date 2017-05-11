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По колониям Тверской области прошел «Бессмертный полк»

Осужденные несли фотографии дедов и прадедов, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны.

В День Победы во всех исправительных учреждениях Тверской области, колониях, следственных изоляторах, ЛИУ прошли торжественные мероприятия, посвященные 72-летию Победы в Великой Отечественной войне.

- Во второй раз среди осужденных прошла акция «Бессмертный полк», - сообщает пресс-служба УФСИН России по Тверской области. - Фотографии дедов и прадедов, воевавших и погибших на фронтах Великой Отечественной, осужденным присылали из дома их родственники. В колониях изготавливались плакаты и транспаранты. Осужденные прошагали по территории учреждений с фотографиями в руках, в акции мог принять участие каждый желающий. Память павших осужденные почтили Минутой молчания. Перед началом шествия прошли митинги-концерты, на которых прозвучали песни военных лет, стихи о войне и рассказы осужденных о своих предках, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Напомним, что 9 Мая в ряды «Бессмертного полка» встали 79 тысяч жителей Тверской области. В Твери в шествии приняли участие 28 тысяч человек.

Проект «Бессмертный полк» впервые прошел в Томске в 2012 году. Сейчас движение по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны объединяет десятки регионов и стран. В Тверской области «Бессмертный полк» проходит уже в третий раз, и с каждым годом его участников становится все больше.

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