В Твери решают, какие еще улицы отремонтировать при поддержке Москвы
Губернатор Тверской области Игорь Руденя обозначил, что ремонт может коснуться проспекта Победы, улиц Дарвина и Спартака.
В этом году в Твери при поддержке столицы отремонтируют еще несколько центральных улиц, каких именно — сейчас обсуждается с руководством города. По словам губернатора Игоря Рудени, среди рассматриваемых вариантов — проспект Победы, улицы Дарвина, Спартака и другие.
О том, что Москва дополнительно выделит 214 млн рублей на ремонт тверских дорог, стало известно 6 сентября. Выделенных столицей ранее 300 млн рублей, на которые сегодня московские дорожники асфальтируют улицы Твери, оказалось недостаточно. Глава Твери Александр Корзин заявил, что дополнительные 214 млн необходимы для проведения ремонтных работ на транспортной магистрали от Нового волжского моста до железнодорожного вокзала. Других улиц в сообщении главы города не фигурировало. Тогда же Корзин обозначил, что решение о выделении средств должны принять депутаты Московской городской думы на заседании во вторник, 12 сентября.
В Мосгордуме Tverigrad.ru пояснили, что 12 сентября заседания не было. Более того, традиционно заседания столичного парламента проходят по средам. Ближайшее состоится 20 сентября.
Вместе с тем во вторник стало известно, что в настоящее время рассматриваются возможности по выделению на ремонт городских улиц средств областного бюджета, получения других форм федеральной поддержки на эти цели. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Напомним, масштабная ремонтная кампания проводится в Твери в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного между регионом и Москвой. В нормативное состояние будут приведены две основные магистрали Твери – от площади Гагарина до поселка Мигалово (улицы Вагжанова, Советская, Софьи Перовской, проспекты Калинина, Ленина, 50 лет Октября) и от Нового волжского моста до железнодорожного вокзала (проспекты Тверской и Чайковского, Привокзальная площадь), а также ряд прилегающих к ним улиц.
а как же Заволжский район? Например Комсомольский проспект и ул. Горького, ул. Паши савельевой (от Фрунзе до границы города) (последняя теперь от "ямочного" ремонта теперь как "стиральная доска")
А разве на Комсомольском пр-те и Паши Савельевой есть трамвайные рельсы?
правильно, нет. зато есть, еще остались на проспекте Победы и на Дарвина.
скоро перейдем на лошадиную тягу в 1 лошадиную силу.
много где надо, всего и не опишешь. но первым делом там, где все горожане ездят, где ходит общественный транспорт, а не там, где ты ездишь на дачу. Бежецкое шоссе в районе Змеёво - позор наших властей, дворы в Юности - позор наших властей. и вряд ли москвичи тут помогут
[censored] Бежецкую отремонтируйте!
дороги это конечно хорошо, спасибо за Советскую, но прошу обратить внимание на газовую метановую заправку, что находится на Борихином поле , и является ЕДИНСТВЕННОЙ подобной заправкой в Твери и области! ну честное слово СТЫДНО. все кто едет из Москвы в Питер и обратно на своих экологичных метановых авто вынуждены, как и все тверичи, ломать подвеску из-за каких то несчастных 100 метров бездорожья. Засыпте там хоть старой асфальтной крошкой! да разровняйте. Делов на полдня. Все будут Вам очень благодарны.
пока дождей нет нужно решить где асфальт класть! скоро дожди! сезон укладки асфальта!
лучше губернатора на собянина замените и решать ничего не надо он всю тверь в асфальт закатает?
А бонусом москвичи наш двор на Фрунзе 8 не собираются отремонтировать. Мы бы им огромное спасибо сказали.
Павлюк вам в помощь!
Благоева надо отремонтировать вместе трамвайными путями.
верно, непорядок ! рельсы пока еще есть.
как мне кажется, депутат Балоян-то, обрадовался !
может он и продвигает "идеи" ? это ведь "великое достижение !"
Молодцы конечно, масштабно ... Но родное Заволжье конечно кинуто через Х... ЗдесЯ наоборот, все изрыто и перерыто...
А посмотрите на дворы Горбатки????!!!!! Асфальт, положенный в 60-х годах прошлого века, глубокие лужи, ямы , всё перерыто и искорежено ( например дома по ул. Седова, л. 124 , 120 по ул. Петербургское шоссе) !!! Не то что бы проехать , но и пройти проблема!!! Нужно быть истинно местным жителем , что бы знать все стежки, дорожки что бы без риска брести по лужам дойти до дома!!!Горбатка - вот район в котором нужно провести ренновацию!!!!
Еще ул.Веселова вся в ямах, перекресток с трамвайными путями Благоева-Красина. Может Москва хоть ямы заделает?
Ложи не ложи асфальт, а скоро отопительный сезон, сново рыть-копать. Тут Москва не поможет, тут к мозговеду на прием.
верно. скоро уже московскому асфальту придет ............................
сезон разрытий начинается.
Зачем мы выбираем тверских депутатов? От них ничего не зависит. От московских депутатов пользы больше.
Мы сами выбираем тех кто ничего не делает и от которых ничего не зависит!!!
Мне что-то не очень понятно, почему нам ремонтирует дороги Москва и подчёркивают, что это Москва, может мы уже являемся Тверским районом столицы? Местные власти полностью расписались в своей не дееспособности? Так может их убрать как лишнюю надстройку, а сэкономленные средства пустить на нужды города? 🙂
УЛ.АРТЮХИНОЙ БЕРЕТ НАЧАЛО ОТ ГОРБАТОГО МОСТА-ТАМ КОНЬ НЕ ВАЛЯЛСЯ КАК ПОСЛЕ ВОЙНЫ.А ВЕДЬ С ВЕСНЫ ЯМЫ.ХОРОШИЙ АСФАЛЬТ СНИМАЮТ ЕЩЁ ЛУЧШЕ КЛАДУТ В ЦЕНТРЕ.ХОТЬ СТАРОЙ КРОШКОЙ БЫ ЗАСЫПАЛИ.ДА!МОЛОДЕЖНЫЙ БУЛЬВАР ТАКЖЕ СПЛОШНЫЕ ЯМЫ.УЖАС ЧТО В ЮНОСТИ ТВОРИТСЯ
500 млн от Москвы в подарок. Странно. Тверь самая нищая? Вспоминаю поговорку: "бесплатный сыр только в мышеловке". Хотя может правда московские депутаты протянули руку помощи.
оно бы все ничего , но бесплатно лишь сыр в мышеловке , НИКТО не озвучил , чем наша нищеватая Тверь будет расплачиваться !? НА УРОВНЕ СЛУХОВ - РУДЕНЯ ДАЕТ КАРТ - БЛАНШ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПОЛИГОНА ( читай свалки ) для ВСЕГО МОСКОВСКОГО РЕГИОНА - ВО РАЗДОЛЬЕ ДЛЯ БОМЖЕЙ ,