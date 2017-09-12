В Твери решают, какие еще улицы отремонтировать при поддержке Москвы

Губернатор Тверской области Игорь Руденя обозначил, что ремонт может коснуться проспекта Победы, улиц Дарвина и Спартака.

В этом году в Твери при поддержке столицы отремонтируют еще несколько центральных улиц, каких именно — сейчас обсуждается с руководством города. По словам губернатора Игоря Рудени, среди рассматриваемых вариантов — проспект Победы, улицы Дарвина, Спартака и другие.

О том, что Москва дополнительно выделит 214 млн рублей на ремонт тверских дорог, стало известно 6 сентября. Выделенных столицей ранее 300 млн рублей, на которые сегодня московские дорожники асфальтируют улицы Твери, оказалось недостаточно. Глава Твери Александр Корзин заявил, что дополнительные 214 млн необходимы для проведения ремонтных работ на транспортной магистрали от Нового волжского моста до железнодорожного вокзала. Других улиц в сообщении главы города не фигурировало. Тогда же Корзин обозначил, что решение о выделении средств должны принять депутаты Московской городской думы на заседании во вторник, 12 сентября.

В Мосгордуме Tverigrad.ru пояснили, что 12 сентября заседания не было. Более того, традиционно заседания столичного парламента проходят по средам. Ближайшее состоится 20 сентября.

Вместе с тем во вторник стало известно, что в настоящее время рассматриваются возможности по выделению на ремонт городских улиц средств областного бюджета, получения других форм федеральной поддержки на эти цели. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Напомним, масштабная ремонтная кампания проводится в Твери в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного между регионом и Москвой. В нормативное состояние будут приведены две основные магистрали Твери – от площади Гагарина до поселка Мигалово (улицы Вагжанова, Советская, Софьи Перовской, проспекты Калинина, Ленина, 50 лет Октября) и от Нового волжского моста до железнодорожного вокзала (проспекты Тверской и Чайковского, Привокзальная площадь), а также ряд прилегающих к ним улиц.

