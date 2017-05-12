Спорт

Тверские гребцы финишировали на первенстве страны с пятью медалями

В пятницу, 12 мая, в Краснодаре завершилось первенство России по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и юниорок до 24 лет.

В заключительный день соревнований определились победители и призеры в лодках-двойках на дистанциях 1000 и 500 метров. По итогам финальных гонок копилка тверской сборной пополнилась пятью медалями, среди них – два золота, одно серебро и две бронзы.

Второе золото на этом первенство завоевали Дарья Харченко и Алия Алмакаева (на снимке), которые одержали победу в женском каноэ-двойке на дистанции 500 метров.

Иван Дмитриев вместе с Иваном Лиховидовым из Ростовской области одержал победу в гонке мужских каноэ-двоек на 1000 метров. На дистанции 500 метров он занял третье место в паре с Александром Тутаевым из Подмосковья.

В финале мужских байдарок-двоек на дистанции 1000 метров два тверских гребца поднялись на пьедестал почета в составе сборных экипажей. Алексей Шикунов стал обладателем серебра. Иван Дмитриев – бронзы.

По итогам соревнований сформирована молодежная сборная России для выступлений на первенствах Европы и мира. В ее состав «первым номерами» вошли Алия Алмакаева, Дарья Харченко, Артем Кузахметов и Иван Дмитриев, также хорошие шансы попасть на международные старты имеют Александр Сергеев и Алексей Шикунов.

Если у вас некорректно отображаются картинки, нажмите Ctrl+F5.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

0
0
Телеграм Подпишись на канал "Tverigrad" в Telegram, узнай новости о главном в Тверском регионе первым.
Канал Tverigrad.ru в Instagram
Фото: Архив Алии Алмакаевой
Комментарии: 0
udacha782x130-333

Популярное в социальных сетях

ОБСУЖДЕНИЕ

Для комментирования Вам необходимо .

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Почему субботники не работают
08 мая 2017, 22:31 11
В Твери на День Победы устроили торговлю георгиевскими ленточками
09 мая 2017, 14:00 ВИДЕО 10
В Тверской области разработают единые стандарты ремонта и содержания дорог
11 мая 2017, 14:34 10
В России могут ввести налог на малодетность
10 мая 2017, 18:15 10
В Твери пропала 14-летняя девушка
08 мая 2017, 16:39 9
Банкет мэра Твери в День Победы будет обслуживать предприниматель, оштрафованный за нелегальную продажу алкоголя
06 мая 2017, 14:26 8