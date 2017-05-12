Тверские гребцы финишировали на первенстве страны с пятью медалями

В пятницу, 12 мая, в Краснодаре завершилось первенство России по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и юниорок до 24 лет. В заключительный день соревнований определились победители и призеры в лодках-двойках на дистанциях 1000 и 500 метров. По итогам финальных гонок копилка тверской сборной пополнилась пятью медалями, среди них – два золота, одно серебро [...]

https://tverigrad.ru/publication/tverskie-grebcy-finishirovali-na-pervenstve-strany-s-pyatyu-medalyami

В пятницу, 12 мая, в Краснодаре завершилось первенство России по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и юниорок до 24 лет.

В заключительный день соревнований определились победители и призеры в лодках-двойках на дистанциях 1000 и 500 метров. По итогам финальных гонок копилка тверской сборной пополнилась пятью медалями, среди них – два золота, одно серебро и две бронзы.

Второе золото на этом первенство завоевали Дарья Харченко и Алия Алмакаева (на снимке), которые одержали победу в женском каноэ-двойке на дистанции 500 метров.

Иван Дмитриев вместе с Иваном Лиховидовым из Ростовской области одержал победу в гонке мужских каноэ-двоек на 1000 метров. На дистанции 500 метров он занял третье место в паре с Александром Тутаевым из Подмосковья.

В финале мужских байдарок-двоек на дистанции 1000 метров два тверских гребца поднялись на пьедестал почета в составе сборных экипажей. Алексей Шикунов стал обладателем серебра. Иван Дмитриев – бронзы.

По итогам соревнований сформирована молодежная сборная России для выступлений на первенствах Европы и мира. В ее состав «первым номерами» вошли Алия Алмакаева, Дарья Харченко, Артем Кузахметов и Иван Дмитриев, также хорошие шансы попасть на международные старты имеют Александр Сергеев и Алексей Шикунов.

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