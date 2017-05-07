В Ржеве создали уникальное для России хранилище останков советских воинов

Аналогов такому хранилищу в других регионах страны нет. Как уже писал Tverigrad.ru, в воскресенье, 7 мая, в Тверской области была завершена Международная военно-историческая экспедиция «Ржев. Калининский фронт». Более 500 поисковиков из России, Казахстана и Германии две недели жили в полевом лагере в 15 километрах от Ржева, их усилиями были найдены и подняты останки 366 красноармейцев, [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-rzheve-sozdali-unikalnoe-dlya-rossii-khranilishhe-ostankov-svetskikh-soldat-i-oficerov

Аналогов такому хранилищу в других регионах страны нет.

Как уже писал Tverigrad.ru, в воскресенье, 7 мая, в Тверской области была завершена Международная военно-историческая экспедиция «Ржев. Калининский фронт». Более 500 поисковиков из России, Казахстана и Германии две недели жили в полевом лагере в 15 километрах от Ржева, их усилиями были найдены и подняты останки 366 красноармейцев, обнаружено 37 медальонов и именных вещей, личности 14 бойцов установлены, найдены родственники двоих из них, еще три медальона в доработке.

В воскресенье в Ржеве на воинском мемориале «Парк мира и примирения» прошла торжественная церемония захоронения останков более 1000 солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны. В том числе, около 200 останков, обнаруженных участниками экспедиции «Ржев. Калининский фронт» в 2017 году. Торжественное мероприятие прошло после того, как взрывотехники из Твери обезвредили 50-кг авиационный снаряд, найденный на месте будущего захоронения.

В торжественной церемонии закрытия лагеря и захоронении останков советских воинов, найденных поисковиками в прошлые годы, принял участие губернатор Игорь Руденя. Кроме того, в Ржеве глава региона посетил специальное хранилище, где будут находиться останки воинов до захоронения.

- Специализированное модульное хранилище, аналогов которому нет в других регионах, вмещает останки более тысячи человек, - поясняют в пресс-службе правительства области. - Здание находится у центра патриотического воспитания на территории мемориального комплекса «Парк мира и примирения». Помещение площадью 150 кв. метров оборудовано стеллажами с металлическими полками и ячейками. Сооружение установлено на средства областного бюджета.

Игорь Руденя отметил, что идея создания хранилища обсуждалась на экспедиции «Калининский фронт» в прошлом году. «Сооружение построено, хотим распространить этот опыт в Тверской области и в других регионах, где шли ожесточённые бои», — заявил губернатор.

Кроме того, в Тверской области может появиться новый мемориал в честь советских воинов-героев Великой Отечественной войны. Создание комплекса обсудили 7 мая на совещании, которое провел Игорь Руденя в Ржеве. Одно из предложений о местоположении мемориала - начать его строительство в Ржевском районе в 2018 году.

Репортаж Tverigrad.ru о буднях полевого лагеря поисковиков читайте здесь.

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