Хоккеисты подали коллективный иск о банкротстве ТХК

16 мая с заявлением о финансовой несостоятельности ТХК в Арбитражный суд Тверской области обратились Никита Бондарев, Антон Соколов, Михаил Орлов и Максим Кудряшов. Как сообщал портал Tverigrad.ru, первый иск о банкротстве тверского клуба был подан нападающим Антоном Соколовым 3 мая. Но суд не принял это заявление, сославшись на ряд недостатков в содержании документа. Судя по [...]

https://tverigrad.ru/publication/khokkeisty-podali-kollektivnyjj-isk-o-bankrotstve-tkhk

16 мая с заявлением о финансовой несостоятельности ТХК в Арбитражный суд Тверской области обратились Никита Бондарев, Антон Соколов, Михаил Орлов и Максим Кудряшов.

Как сообщал портал Tverigrad.ru, первый иск о банкротстве тверского клуба был подан нападающим Антоном Соколовым 3 мая. Но суд не принял это заявление, сославшись на ряд недостатков в содержании документа. Судя по всему, теперь все обнаруженные ранее недочеты были учтены и нынешний иск составлен с учетом всех требований Арбитражного процессуального кодекса.

Поводом для начала процедуры банкротства в отношении некоммерческого партнера «Профессиональный хоккейный клуб» (официальное название ТХК) стали вступившие в законную силу Судебные приказы мирового судьи о взыскании с ТХК в пользу хоккеистов задолженности по заработной плате, начисленной, но не выплаченной с января по март 2017-го года.

В частности, ветерану тверского хоккея Антону Соколову клуб на сегодняшний день должен 306 600 рублей. Наверняка, и перед экс-капитаном «крылатых» Никитой Бондаревым задолженность не меньше. Защитник Михаил Орлов также отыграл за ТХК в Высшей хоккейной лиге весь минувший сезон и завоевал золото Всемирной Универсиады. Воспитанник тверского хоккея Максим Кудряшов в осенью прошлого года привлекался в состав подольского «Витязя» и провел три игры в чемпионате КХЛ, но в декабре снова вернулся в стан родной команды и также успел стать обладателем титула чемпиона Универсиады-2017.

Таким образом ТХК де юре признан должником на довольно крупную сумму, но оказался не в состоянии выполнить свои финансовые обязательства, то есть налицо признаки банкротства.



Если после рассмотрения иска Бондарева, Соколова, Орлова и Кудряшова суд признает финансовую несостоятельность ТХК, будет назначен финансовый управляющий. Он проведет независимый аудит и сделает вывод о платежеспособности или неплатежеспособности клуба. В первом случае вводится процедура финансового оздоровления. Предоставляется график погашения платежей, а также гарантийные обязательства к определенному сроку рассчитаться со всеми долгами. Во втором случае вводится конкурсное производство, и все недвижимое и движимое имущество ТХК распродается с молотка. Игроки, тренеры и сотрудники клуба должны будут встать в очередь для получения своих законных денежных средств. При этом наставник команды Владимир Кольцов сильно сомневается, что всего клубного имущества хватит, чтобы расплатиться с накопившимися долгами.

Единственный весомый ликвид ТХК – автобус «Мерседес-Бенц» стоимостью около 12 миллионов рублей. Все остальное имущество, включая оргтехнику и видеоаппаратуру, тянет разве еще на пару миллионов.

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