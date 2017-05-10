Жители Твери возмущены: цветы у обелиска Победы убирают вилами

Некоторые горожане считают, что коммунальщики поторопились с уборкой памятных мест сразу после празднования 9 мая. По всей Тверской области масштабно отметили 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В регионе прошли торжественные мероприятия, в том числе - возложение венков и цветов к мемориалам, воинским захоронениям, обелискам. В Твери 9 мая День Победы отмечали десятки тысяч [...]

https://tverigrad.ru/publication/zhiteli-tveri-vozmushheny-cvety-u-obeliska-pobedy-ubirayut-vilami

Некоторые горожане считают, что коммунальщики поторопились с уборкой памятных мест сразу после празднования 9 мая.

По всей Тверской области масштабно отметили 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В регионе прошли торжественные мероприятия, в том числе - возложение венков и цветов к мемориалам, воинским захоронениям, обелискам. В Твери 9 мая День Победы отмечали десятки тысяч человек. В том числе, многие из них в полдень пришли на торжественное прохождение войск Тверского гарнизона по площади Победы. После парада прошла церемония возложения цветов к обелиску Победы и Вечному огню.

Уже утром 10 мая тверичане увидели, как коммунальные службы проводят уборку территории возле обелиска. В том числе - грузят вилами в мусоровоз цветы, которые горожане принесли накануне к этому памятному месту. У некоторых тут же возникла ассоциация с погрузкой навоза... Фотография на которой запечатлена погрузка вызвала неоднозначную реакцию в соцсетях, например, в группе «Подслушано у водителей. Тверь».

- Ну пару дней хотя бы можно было дать полежать..., - удивлялись одни.

- Простите, а что, их так оставлять? - спрашивают другие. - А чем их ещё надо грузить?

- Значит на 9-е мая цветы возложите, но будьте в курсе, что завтра мы все свезём на свалку. Улицы и помойки лучше бы так «оперативно» убирали.

- Исход один, цветы не воспоминания, они вянут, и их нужно убирать. А память о погибших будет жить в наших сердцах.

- Выглядит ужасно, конечно, но подумайте, ребята: сегодня еще придут школы, детские сады, те, кто не успел вчера возложить цветы... Будет еще море цветов.

Конечно, если бы их собирали хотя бы руками - это было бы не так неприятно. Но 21-й век, однако, техника...

В целом, обсуждения сводятся к тому, что уборка после праздника нужна, но делать это должны более аккуратно, по крайней мере - не вилами.

Фото: Стас Крылов

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