Афиша на выходные в Твери: 13 - 14 мая

Не пропустите: фантастика «Меч короля Артура», регата памяти Афанасия Никитина, фестиваль казачьей культуры, представление "Карнавал магии", международные соревнования собак - эти и другие события в Твери. Регата памяти А. Никитина, соревнования по аджилити, фестивали «Магия Востока» и «Казачьему роду нет переводу» Фестиваль восточного танца: 24-й фестиваль "Магия Востока" пройдет 14 мая в ДК "Затверецкий". Здесь [...]

https://tverigrad.ru/publication/afisha-na-vykhodnye-v-tveri-13-14-maya

Не пропустите: фантастика «Меч короля Артура», регата памяти Афанасия Никитина, фестиваль казачьей культуры, представление "Карнавал магии", международные соревнования собак - эти и другие события в Твери.

Регата памяти А. Никитина, соревнования по аджилити, фестивали «Магия Востока» и «Казачьему роду нет переводу»

Фестиваль восточного танца: 24-й фестиваль "Магия Востока" пройдет 14 мая в ДК "Затверецкий". Здесь устроят танцевальные мастер-классы, чаепитие по-восточному, откроются яркие фотозоны и восточный базар. Завершится праздник гала-концертом.

Фестиваль казачьей культуры: 13 мая в парке поселка Рамешки пройдет праздник «Казачьему роду нет переводу». Здесь выступят казачьи фольклорные коллективы. Гости смогут отведать кашу с полевой кухни и познакомиться с народными казачьими ремеслами.

Соревнования собак: состязания по аджилити пройдут 13 и 14 мая на стадионе «Текстильщик». Каждый желающий сможет посмотреть, как четвероногие участники проходят полосу препятствий.

50-я регата памяти тверского купца А. Никитина: все выходные в акватории Волги будут проходить одни из старейших и авторитетных соревнований по академической гребле. Поболеть за команды можно будет 13 мая: 10.00 - 13.00, 16.00 - 19.00, 14 мая: 10.00 - 14.00.

Театр иллюзий, выставка и моноспектакль

"Карнавал магии": 13 мая в ДК "Металлист" Московский театр иллюзий представит номера чародеев XX века – Кио, Гудини, Соркара и Копперфильда, а также авторские иллюзионы.

«Обманите меня»: 13 мая в Горьковке студия «Знаки сезонников» представит моноспектакль к 140-летию Максимилиана Волошина – поэта, художника, просветителя, создателя Дома Поэта в Коктебеле. В основу постановки легли поэзия Волошина, отрывки из его лекций и критики, дневника, воспоминаний друзей.

«10-ая весна, или когда праздник негрустный...»: этой экспозицией Тверской городской музейно-выставочный центр отмечает 10-летие работы. В основе выставки - дары художников из коллекции центра.

Куда пойти с детьми

«Творческий субботник»: 13 мая в 12:00 на семейный праздник в коттеджном поселке на границе Брусилово и Кривцово приглашаются все желающие. Гостей ждет фитнес-мастер-класс, экологический квест, конкурсно-развлекательная программа с подарками, пикник и чаепитие. Вход свободный.

Международный День семьи: отметят 14 мая в ДК "Пролетарка". На празднике для всей семьи пройдет развлекательная программа и концерт от хореографических и вокальных коллективов города.

«Virtuality Club»: здесь можно почувствовать ни с чем не сравнимые ощущения виртуального мира. Для детей и взрослых на выбор – образовательные фильмы, мультфильмы, хорроры, шутеры, авто- и авиасимуляторы, головоломки и квесты, панорамные видео планеты.

Кинопремьеры

«Меч короля Артура»: фэнтезийный приключенческий фильм Гая Ричи по мотивам легенд о короле Артуре в главных ролях с Чарли Ханнэмом и Джудом Лоу.

«Доспехи бога: В поисках сокровищ»: китайская приключенческая комедия с Джеки Чаном. По сюжету профессор археологии отправляется с индийскими коллегами на поиски сокровищ в Тибет. За самым большим кладом в истории охотится еще и могущественный преступный синдикат.

«Большой»: драма от Валерия Тодоровского о трёх периодах жизни балерины Большого театра. Это история восхождения молодой провинциальной девушки на одну из главных балетных сцен мира.

«Прочь»: фильм ужасов о молодом американском фотографе Крисе Вашингтоне, который знакомится с родителями своей девушки, которые принадлежат к элите и живут в загородном доме. Но если бы Крис знал истинную причину своего приглашения, то немедленно бросился бы прочь…

Клубы и бары

Клуб “Культура”: 13 мая - «Vape Party», за вертушками диджеи Влад Лобанов, Марат Смирнов, PON!BOY. Девушкам вход свободный.

Ресторан-клуб "Aura": 13 мая в клубе выступит кавер-группа "Миф". После чего стартует вечеринка #КРУЖИТ. За вертушками диджеи KENZA, GERMAN.

Ресторан «Leningrad»: все выходные - танцевальная программа "Джага-джага".

Ресторан «Москва»: 12 и 13 мая - "Москва-Москва" шоу. Приглашенная кавер-группа - «Deja vu”. Все выходные за вертушками DJ VASILIY.

«Старый чемодан»: 13 мая на сцене паба выступает столичная кавер-группа «Music City».

Если у вас некорректно отображаются картинки, нажмите Ctrl+F5.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

0 0