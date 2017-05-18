Игорь Руденя впервые выступил с отчетом о работе правительства Тверской области

Губернатор представил результаты работы министерств и ведомств за 2016 год. 18 мая состоялось заседание Законодательного собрания региона, на котором губернатор Игорь Руденя впервые выступил с отчетом о деятельности правительства Тверской области. Как отметил губернатор, прошедший год показал, что «Тверская область обладает большим потенциалом и может его реализовать в среднесрочной перспективе». Такой вывод позволили сделать ключевые [...]

https://tverigrad.ru/publication/igor-rudenya-vpervye-vystupil-s-otchetom-o-rabote-pravitelstva-tverskojj-oblasti

Губернатор представил результаты работы министерств и ведомств за 2016 год.

18 мая состоялось заседание Законодательного собрания региона, на котором губернатор Игорь Руденя впервые выступил с отчетом о деятельности правительства Тверской области.

Как отметил губернатор, прошедший год показал, что «Тверская область обладает большим потенциалом и может его реализовать в среднесрочной перспективе».

Такой вывод позволили сделать ключевые показатели социально-экономического развития.

Дороги

В прошлом году в Тверской области была существенно увеличена протяженность отремонтированных дорог. В 2017-м работа по этом направлению будет усилена - в регионе планируется провести ремонт и реконструкцию 365 км дорог. По словам губернатора, основное внимание будет уделено ключевым направлениям: от Твери до Осташкова, Калязина, Весьегонска. До 2020 года планируется привести в нормативное состояние большую часть региональных дорог Тверской области, сказал Игорь Руденя.

Важнейшее значение имеет развитие в регионе федеральных трасс, ввод развязки на трассе М-10 на въезде в Тверь со стороны Санкт-Петербурга, строительство еще двух развязок и второй очереди Мигаловского моста. На участках скоростной трассы М-11 в рамках сотрудничества с компаниями «Роснефть» и «Автодор» дан старт строительству современных комплексов придорожного сервиса. К лету 2018 года планируется сдать участок трассы М-11 от Москвы до Твери. Кроме того, на станции Чуприяновка началось строительство транспортной развязки. Работы планируется завершить до конца 2017 года.

В ближайшее время правительство Тверской области повысит требования к качеству и технологиям ремонта региональных автодорог до уровня федеральных стандартов.

Сельское хозяйство

Сельхозпроизводство в Тверской области по итогам 2016 года выросло на 8,2%. По словам губернатора, с такими показателями АПК может стать локомотивом экономики региона.

Позитивной динамики удалось достичь, в основном, благодаря успехам в животноводстве: в минувшем году существенно возросло производство мяса. Чтобы преодолеть отставание в молочном производстве, усиливается господдержка строительства молочных ферм и перерабатывающих производств. Лидерами являются Калининский, Конаковский и Кувшиновский районы

Системные меры профильного министерства направлены и на развитие растениеводства. Как сообщил Игорь Руденя, в Тверской области будут восстанавливать инфраструктуру по хранению зерновых культур, которая, по оценке главы региона, отсутствует в должных объемах.

Для дальнейшего развития АПК будет активизирована работа с Росагролизингом, Россельхозбанком и другими институтами.

В 2016 году в Тверской области началась масштабная работа по вводу в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения. В прошлом году в оборот было введено более 11 тысяч га пашни, план на 2017-й – 20 тысяч га. Всего за ближайшие пять лет планируется ввести в оборот 100 тысяч га сельхозземель.

Общий объем господдержки АПК в регионе в 2016 году составил порядка 1,7 млрд рублей. В настоящее время в агропромышленном комплексе региона реализуется 18 инвестиционных проектов. Общий объем вложений превышает 14 млрд рублей, говорится в отчете.

Промышленность

Индекс промышленного производства в Тверской области вырос на 103,5%. Рост зафиксирован в десяти из четырнадцати отраслей обрабатывающей промышленности. Самые высокие показатели – в транспортном машиностроении, химической и нефтехимической промышленности, текстильном и швейном производствах.

Особое внимание уделяется крупным предприятиям. В прошлом году был создан единый кластер метровагоностроения с Московской областью, который позволит открыть новое для региона направление в транспортном машиностроении.

В прошлом году был принят федеральный закон, устанавливающий нулевую ставку НДС на железнодорожные перевозки дальнего следования. Освободившиеся средства ОАО «РЖД» направит на закупку вагонов отечественного производства. Напомним, что Тверской вагонзавод уже получил заказ почти на 30 млрд рублей.

«Сейчас важно повысить активность работы наших предприятий с федеральным Фондом развития промышленности. В 2016 году от Тверской области было подано всего пять заявок, а заем получен только одним предприятием», – сказал Игорь Руденя.

Усилить работу в этом направлении позволит принятый в регионе закон «О промышленной политике в Тверской области», которым предусмотрено создание регионального Фонда развития промышленности, развитие индустриальных парков и кластеров, реализация специальных инвестиционных контрактов. Фонд начнет свою работу во второй половине 2017 года.

Инвестиции

В 2016 году деловые партнеры Верхневолжья реализовали в Тверской области 15 проектов с общим объемом вложений 34 млрд рублей. В регионе было создано 1900 новых рабочих мест. Сейчас в Верхневолжье продолжается работа по совершенствованию инвестиционного законодательства.

Социальная сфера

В 2016 году правительство Тверской области обеспечило стопроцентное финансирование социальной сферы. На эти цели было направлено более 65% расходов регионального бюджета.

Особое внимание уделяется здравоохранению. Как отметил Игорь Руденя, эффективность и доступность медицинской помощи должно быть обеспечено на территории всей области. Также необходимо добиться кардинального улучшения демографической ситуации.

В 2016 году активно осуществлялось внедрение трехуровневой системы оказания медицинских услуг. Реализуется проект информатизации диспетчерской службы скорой помощи, которая, по планам, в 2017 году охватит весь регион.

В Тверской области внедрена единая информационная система, позволяющая обеспечивать получение лекарств в минимальные сроки. Кроме того, в регионе расширяют сеть государственных аптек. В 2016 году их было открыто пять, еще десять планируют открыть в 2017-м.

В регионе дан старт проекту комплексного ремонта зданий центральных районных больниц. Первоочередные задачи – установка пандусов, ремонт лифтов, оснащение операционных, палат интенсивной терапии и реанимации.

Для решения кадровой проблемы осуществлялись выплаты медикам, переезжающим на работу в сельскую местность. За 2016 год их получили 30 врачей и 25 средних медицинских работников.

Комментарии

В Тверской области сформирован план работы, который нацелен на развитие региона с учетом коренных интересов и характеристик территории. Такое мнение высказал сенатор от Тверской области в Совете Федерации РФ Владимир Лукин, комментируя отчет губернатора Игоря Рудени о деятельности регионального правительства за 2016 год.

«Сегодня в регионе за дела взялись серьезно, ведется постоянное компетентное управление процессами. Формируется команда людей, которые будут руководить долгосрочным развитием области. Впервые после долгого перерыва Тверская область звучит серьезно на столичном уровне, о ней говорят с уважением», – сказал Владимир Лукин.

Представитель Совфеда отметил успехи региона за прошедший год в сфере промышленности, привлечении инвестиций. Он подчеркнул, что в Тверской области сформирован основательный бюджет на базе более серьезных, чем в предыдущие годы, инвестиций и доходов.

По мнению сенатора, приоритетными на сегодняшний день являются вопросы демографии. Для региона важно преломить негативную тенденцию по соотношению показателей рождаемости и смертности.

«Мы должны сделать так, чтобы Тверская область не была регионом, который находится в нижней половине таблицы по базовому показателю – качеству жизни», – убежден Владимир Лукин.

Отчет губернатора также прокомментировал председатель Законодательного собрания региона Сергей Голубев. По словам спикера областного парламента, в отчете обозначены резервы для дальнейшего развития Верхневолжья.

«Это касается и здравоохранения, и дорожного хозяйства. Это перспективы, которые есть у области», – сказал Сергей Голубев.

Если у вас некорректно отображаются картинки, нажмите Ctrl+F5.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

0 0